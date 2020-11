Sylvester Stallone vai juntar-se ao elenco de 'Suicide Squad 2' ('Esquadrão Suicida'), como acaba de confirmar James Gunn.

Uma notícia que chega através do Instagram do realizador.

Na legenda de uma fotografia em que aparece ao lado do ator, James escreveu: "Sempre adorei trabalhar com o meu amigo Sylvester Stallone e o nosso trabalho hoje em 'The Suicide Squad' não foi exceção".

"Apesar de Sly ser uma icónica estrela de cinema, a maioria das pessoas ainda não tem ideia do ator incrível que ele é", acrescentou de seguida, elogiando o trabalho do artista.

'The Suicide Squad' é a continuação do filme de 2016, dirigido por David Ayer, com Margot Robbie, Will Smith e Jared Leto. Margot Robbie repete o seu papel no novo filme, estando ao lado de Idris Elba, Joel Kinnaman e Taika Waititi.

Uma longa-metragem que está previsto estrear nos cinemas em agosto de 2021.

