Que pessoa convidaria para um jantar a dois?

O Pedro Crispim, uma bobage.

2 – Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria?

Um canivete, um alentejano anda sempre com um atrás.

3 – Qual o seu maior 'guilty pleasure'?

Há uma rapariga chinesa que come muito e eu à noite vejo aquilo. Dá gosto de a ver comer.

4 – Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau?

Uma sopa, seja ela qual for.

5 – Ficou presa no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo?

Donald Trump ou o Bolsonaro.

6 – Qual a sua mania mais estranha?

Como migas com leite.

7 – A sua viagem de sonho, qual é?

Gosto muito dos países nórdicos e gostava de passar 1 ou 2 meses a viajar por aquelas aldeias.

8 – Qual o ano onde não quer voltar?

Há seis anos, quando o meu pai morreu.

9 – Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos. Qual é o seu?

Tocar flauta.

10 – Qual o cheiro de infância que recorda até hoje?

Cheiro da escola. É engraçado que continua igual. E o cheiro do fim do dia no Alentejo.

Leia Também: Saiba 10 coisas num minuto sobre... Mafalda de Castro