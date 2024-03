Sydney Sweeney revelou que "nunca bebeu café". Foi em conversa com o Wall Street Journal, como cita a People, que a atriz partilhou tal curiosidade, contando que ao pequeno-almoço prefere "uma taça de frutas vermelhas".

"Talvez um pouco de granola, bacon, um croissant, mas prefiro sempre frutas vermelhas", confessou, tendo também falado sobre as horas de descanso, referindo que é "conhecida por ser capaz de funcionar" com "muito poucas" horas de sono.

Ainda sobre as rotinas, relatou que "normalmente acorda por volta das 7h30". "Primeiro abraço o meu cão, o Tank, e depois vou lavar o rosto, escovar os dentes e preparar-me para começar o dia", acrescentou a estrela de 'Todos Menos Tu'.

Em junho do ano passado, recorda a People, a atriz falou mais detalhadamente sobre os seus hábitos alimentares, recordando que "quando era pequena adorava Sprite e Shirley Temples". "Os meus pais estavam sempre a dizer: 'Só bebes isso. Precisas de beber água'", lembrou.

Hoje em dia é a água é a sua escolha. "Sou meio viciada em açúcar. Adoro doces. E por causa disso, pensei: 'Ok, se eu beber água vai equilibrar'. Essa tem sido a minha justificação para comer sobremesas e doces. É como se tivesse um equilíbrio saudável. E é muito bom porque com o passar do tempo comecei a perceber que beber água é ótimo para a pele, para o teu corpo e é saudável", disse na altura.