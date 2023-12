Sydney Sweeney diz que os rumores de namoro que giravam em torno dela e do seu colega de elenco de 'Anyone But You', Glen Powell, foram "muito difíceis" de gerir para o ator.

A atriz, de 26 anos, está noiva de Jonathan Davino, de 40, mas viu o seu nome sob os holofotes após começarem boatos de um suposto romance com Powell.

O ator, de 35 anos, viveu um período difícil quando fotos ousadas das filmagens da comédia romântica em que os dois atores contracenam apareceram online após ter-se separado da companheira, Gigi Paris.

"Foi muito difícil para o Glen, o que me deixou triste… porque (além disso) foi uma experiência muito boa para nós dois. Preocupo-me muito com ele", disse Sydney à revista Glamour UK, sobre a polémica das fotos e a participação no filme.

A atriz acrescentou que gosta de manter a sua vida amorosa privada, porque "as pessoas realmente adoram edificar alguém e depois destruí-la. Toda a gente está sempre curiosa para saber com quem estou e como é, mas acho importante ter algo só para mim", acrescentou.

