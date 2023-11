Suzana Garcia foi uma das 'armas' do 'Você na TV', em 2020, para combater a SIC pelas audiências, mas a comentadora, igual a si mesma, recusou-se a continuar na estação após ter sido anunciado o regresso de Cristina Ferreira.

A decisão, tomada na altura de forma surpreendente, vai contra a notícia do regresso de Suzana ao formato matutino da TVI que terá, muito em breve, Cristina Ferreira como apresentadora, dada a ausência de Maria Botelho Moniz.

O Fama ao Minuto sabe que Suzana Garcia vai mesmo ser uma das comentadoras da atualidade criminal do 'Dois às 10', sendo assim curioso saber como será a relação da advogada com a apresentadora a partir de agora.

Importa lembrar que Suzana Garcia sempre manteve uma ótima relação com Manuel Luís Goucha, algo que foi visível durante o tempo em que trabalharam juntos no 'Você na TV'. A inimizade com Cristina Ferreira, no entanto, nunca foi devidamente justificada pela advogada.

