Maria Botelho Moniz confirmou que é já amanhã, dia 3 de novembro, que irá iniciar o licença de maternidade, numa altura em que está cada vez mais perto de ser mãe pela primeira vez.

A apresentadora partilhou um pequeno texto nas redes sociais no qual já anteviu o período especial em que irá entrar.

"Amanhã, a dois dias das 38 semanas, digo "até já" aos que me seguem pelo ecrã. Está na hora de esperar por ele no conforto de casa e preparar-me para a bolha em que vamos entrar. É uma pausa no sonho profissional para abraçar o maior sonho pessoal. A vida deu certo. Até amanhã", pode ler-se.

Importa lembrar que a substituir Maria no 'Dois às 10' irá estar Cristina Ferreira.

