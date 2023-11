Esta é a última semana que Maria Botelho Moniz estará no 'Dois às 10'. Tendo já chegado aos nove meses de gestação, a comunicadora prepara-se, desta forma, para receber o primeiro filho, um menino, fruto do seu relacionamento com o piloto Pedro Bianchi Prata, de quem está noiva.

Aproveitando uma ida ao programa matinal da TVI, a Tia Cátia surpreendeu Maria com um presente para o bebé.

"Vim porque era a tua última semana aqui", começou por referir a convidada, dando depois o presente a Maria.

Quando viu que se tratava de um conjunto feito à medida para o bebé, a comunicadora revelou-se embevecida: "Não aguento!".

Um dos pormenores que surpreendeu foi o facto de ter sido a própria Tia Cátia a costurar o conjunto.

