Maria Botelho Moniz tem uma alcofa especial para o bebé que está quase a chegar. A apresentadora contou aos seguidores da sua página de Instagram a história da 'caminha' do filho que já está na família há mais de 40 anos.

"Há quase 43 anos esta alcofa foi comprada para receber o meu irmão Pedro. Vinha assim simples, em verga e sem qualquer detalhe. Lá em casa foi feito um colchão em esponja, um mini estrado em contraplacado, foi toda forrada de branco, fizeram-se umas saias até ao chão que tapavam os pés de metal, ganhou bordado inglês, fitinhas azuis e ficou digna de uma qualquer Sua Alteza Real", começou por recordar.

"Depois vim eu, três anos depois, e as fitas azuis foram substituídas por cor-de-rosa, foram feitos arranjos mínimos e pequenas mudanças, afinal vinha aí uma menina. Cinco anos depois de mim veio o meu irmão Domingos, e ela voltou a ser mais de menino e mais azul, e voltou a ser ajustada ao gosto e moda desse ano, o de 1989. Depois de nós os três vieram a Maria, o Salvador, o António, a Jasmim, o Francisco e a Concha, os meus sobrinhos. Dormiram aqui todos, creio que também alguns primos e até bebés amigos da família", disse.

"A última a dormir nela foi a Concha, já lá vão 11 anos. Esta simples relíquia familiar estava num armário de minha casa há 10 anos, à espera de um bebé meu. Quando saiu do armário, pedi autorização à minha mãe para deixar o estilo Sua Alteza Real e moderniza-la um bocadinho e ela não hesitou quando me disse que sim. 'Foi sempre adaptado a cada bebé e a cada mãe, agora é vossa'", contou depois, tendo 'reformulado' a alcofa com "uma condição". "Tínhamos de piscar o olho ao design antigo dela e manter de alguma forma um pedacinho do bordado inglês original", explicou.

"Hoje voltei ao atelier com a minha mãe e os nossos olhos brilharam. Vem aí o neto número sete e este, tal como os outros, vai dormir na alcofa da mãe, comprada há 42 anos pela avó", rematou.

Na mesma publicação, Maria Botelho Moniz juntou um vídeo que mostra o antes e o depois da alcofa. Veja na galeria.

De recordar que o bebé que está para nascer é fruto da relação da apresentadora da TVI com Pedro Bianchi Prata.

Leia Também: Maria Botelho Moniz sobre o parto: "Ainda não fiz a mala da maternidade"