Eis que começaram as férias de Maria Botelho Moniz. A apresentadora da TVI assinalou o momento através de uma ternurenta partilha na sua página de Instagram.

Conforme poderá ver de seguida, a imagem mostra o filho da comunicadora, o bebé Vicente, ao pé da janela de um avião.

"Não se vai lembrar, mas vai saber que foi feliz", destacou Maria na legenda da partilha.

Recorde-se que o menino é fruto do relacionamento de Botelho Moniz e do piloto Pedro Bianchi Prata, que ficaram noivos no ano passado.

