Justin Bieber vive dias de grande angústia depois da mulher, Hailey Bieber, ter sofrido um susto de saúde. Este fim de semana, a modelo confirmou que foi internada com efeitos causados por um pequeno coágulo de sangue que desenvolveu no cérebro.

"Descobriram [os médicos] que desenvolvi um pequeno coágulo de sangue no meu cérebro, o que causou uma pequena falta de oxigênio, mas o meu corpo curou-o por conta própria e recuperei-me completamente em poucas horas", explicou, na altura, Hailey Bieber.

Fontes da revista People revelaram agora que o cantor "está mais traumatizado" do que a própria modelo.

"Quando aconteceu, houve muito pânico. O Justin enviou mensagens a toda a gente que conhecia a pedir que rezassem por ela, e ele nunca deixou de estar ao seu lado. Dizia que não a podia perder. Custasse o que custasse, queria o melhor tratamento disponível", acrescentou.

A fonte adiantou ainda que o susto fez com que o casal "se deparasse com a mortalidade e se focasse no que realmente importa".

