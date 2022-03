Hailey Bieber deixou os seus admiradores de coração sobressaltado ao fim da noite de sábado dia 12, após ser notícia na imprensa internacional pode ter sido internada com "danos cerebrais".

A modelo, de 25 anos, deu entrada nas urgências do hospital de Palm Springs, Califórnia com efeitos causados por um pequeno coágulo de sangue que desenvolveu no cérebro.

Apesar do enorme susto, os fãs descansaram quando nas últimas horas a esposa de Justin Bieber recorreu à sua conta oficial de Instagram para fazer uma atualização sobre o seu estado de saúde.

"Descobriram [os médicos] que desenvolvi um pequeno coágulo de sangue no meu cérebro, o que causou uma pequena falta de oxigênio, mas o meu corpo curou-o por conta própria e recuperei-me completamente em poucas horas", começa por explicar, dando conta de que a situação não é tão grave quanto parecia.

"Embora este tenha sido, definitivamente, um dos momentos mais assustadores pelo quais já passei, estou em casa agora e estou bem. Estou muito grata a todos os médicos e enfermeiras incríveis que cuidaram de mim", assegura, estendendo os agradecimentos a todos os que manifestaram preocupação "apoio e amor" perante a situação delicada que estava a viver.

Hailey Bieber terá passado por uma série de exames e, de acordo com o site TMZ, os médicos suspeitam que a sua condição de saúde poderá ter sido causada por sequelas da Covid-19. A modelo e Justin Bieber estiveram infetados com o novo coronavírus há algumas semanas.

Leia Também: Cristina Ferreira janta em Lisboa com ator da série 'Emily in Paris'