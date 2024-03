Susana Werner, que no final do ano passado anunciou o fim do seu casamento com o antigo guarda-redes do Benfica Júlio César, deixou os seus fãs confusos ao publicar uma fotografia esta tarde com o ex-companheiro.

A fotografia é de há 23 anos. "#tbt com o amor da minha vida desde 2001", escreveu, levantando dúvidas sobre se os dois retomaram a relação.

"Voltaram?" é a pergunta que mais se pode ver nos comentários da publicação.

No entanto, nem a atriz nem o antigo guarda-redes ainda esclareceram as dúvidas dos fãs.

De recordar que os dois foram casados entre 2002 e 2023 e têm dois filhos em comum, Cauet, de 21 anos, e Giulia, de 18.

Leia Também: Luana Piovani: "Os portugueses são mais fechados"