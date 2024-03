Luana Piovani esteve na tarde desta quinta-feira, dia 21, no 'Goucha' para uma conversa sincera, na qual falou sobre vários temas.

Entre as questões abordadas, a atriz falou das diferenças entre Portugal e o Brasil, e apesar de encontrar coisas positivas no nosso país, há outras em relação às quais aponta o dedo.

"Os portugueses são mais fechados. Eu fiz uma novela, fiquei nove meses aqui, todos os dias perguntava 'Gente, vamos sair e tomar um copo?'... Ninguém vai. Vão todos a correr para as suas casas e fecham-se nas suas caixinhas", afirmou, contrastando com a realidade que encontra no Brasil.

"No Brasil não, nós saímos. Vamos tomar um copinho, trocamos ideias e criamos elos, cumplicidade. [Aqui] falta confraternização entre as pessoas", acrescentou ainda.

