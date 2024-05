Diagnosticada com leucemia linfocítica crónica, doença contra a qual luta desde 2016, Susana Vieira revelou estar em "paz" com a sua condição.

Este domingo, 19 de maio, a conhecida atriz brasileira, de 81 anos, deu uma entrevista ao programa 'Fantástico' a propósito do lançamento do seu novo livro - 'A Senhora do Meu Destino'.

"Eu tenho leucemia linfocítica crónica, que é uma doença. Não tem cura e não adianta fazer transplante de medula", fez saber.

Para além disso, a artista notou ainda que a sua batalha não se fica pela leucemia: "E eu tenho outra doença de sangue, que é a anemia hemolítica autoimune. É óbvio que à medida que se vai ficando com mais idade, fica-se preocupado, mas essa doença parece que foi Deus… me deixou em paz. Mas estou em remissão, então tomara que seja isso", afirmou.

A artista revelou-se otimista quanto ao futuro, tendo deixado a seguinte mensagem: "Desejo muita coisa, mas continuo ligada no amor, no sexo. O que eu quero dizer é que, se você continua desejando alguma coisa, continua viva e bonita. Deseje um pão com manteiga, deseje um emprego melhor, deseje um homem, deseje uma mulher. Meu verbo não é sonhar, é desejar".

Leia Também: Atriz Nina Dobrev, de 'Diários do Vampiro', hospitalizada após acidente