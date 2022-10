Susana Dias Ramos está de volta aos diretos no YouTube. É no canal 100 Tabus que todas as quartas-feiras irá falar sobre temas relacionados com sexualidade e terapia de casal. Esta é a segunda temporada do projeto. Arrancou no final de setembro.

Os diretos acontecem às quartas-feiras a partir das 14 horas. A terapeuta sexual partilha várias dicas ao mesmo tempo que responde às dúvidas que os seguidores podem deixar.

Como o nome do canal indica, os temas são abordados de uma forma divertida e descontraída.

O canal conta com mais de um milhão de seguidores. “Como estimular o desejo sexual”, “pornografia, sim ou não?”, “maridos no estrangeiro” e “orgasmos ‘express’ ” foram alguns dos assuntos já falados no 100 Tabus.

Susana Dias Ramos é especialista em sexualidade clínica e terapia de casal. Faz também comentários na televisão e é cronista em algumas revistas.

