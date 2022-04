A comentadora não concordou com a atitude do piloto de automóveis para com Daniel Kenedy.

Daniel Kenedy sentiu-se incomodado com Bernardo Sousa depois de este não ter respeitado um momento em que o presidente da casa tentava explicar algo ao grupo. O antigo futebolista acabou por manifestar o seu desagrado e depois de um pedido de desculpas mútuo o momento de tensão foi ultrapassado por ambos. Ainda assim, a troca de palavras foi tema de conversa no 'Extra do Big Brother Famosos' e Susana Dias Ramos admitiu ter ficado "pasmada" com a atitude de Bernardo. "O Bernardo, apesar do seu feitiozinho, ele não é mal educado. Achei que ele foi profundamente mal educado aqui. Esta provocação desnecessária, aquela coisinha nos dentes, não percebi o que aconteceu", defende a comentadora. Reveja aqui as imagens que do 'conflito' e aqui a opinião completa de Susana Dias Ramos.