Inês Morais voltou a dirigir-se aos colegas de casa no 'Secret Story - Desafio Final' questionando se estes teriam problemas cognitivos. Expressão que está a gerar controvérsia.

Além de estar a ser criticada fora do jogo, também no reality show alguns participantes se têm mostrado incomodados.

Flávia Monteiro, que revelou no passado ter um irmão com problemas cognitivos e alguma dependência, manifestou o seu desagrado.

"Para mim, alguém que me diga que tenho problemas cognitivos é só ridículo. Odeio ouvir isso e espero que nunca ninguém nesta casa me diga isso. Não gosto dessa palavra, estou no direito de não gostar de a ouvir. Acho que as pessoas não sabem mesmo o valor do que são problemas cognitivos", lamentou.

"Um problema de interpretação, falta de audição, pode ser um problema cognitivo. Não é assim tão profundo quanto isso, não tornes tão profundo quanto isso e deixa de levantar bandeiras que não prestam para nada", reagiu Inês Morais, visivelmente irritada, perante as palavras da colega de jogo.

