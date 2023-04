Susana Dias Ramos deu por terminada a sua viagem de trabalho à Tasmânia. A psicóloga e terapeuta de casais está de regresso a Portugal, tal como anunciou a própria através da rede social Instagram.

Nas suas últimas horas no estado australiano, Susana aproveitou para ir à piscina e desfrutar do sol. Mas logo depois de se mostrar em biquíni, esclareceu os fãs:

"Acalmem-se, vá… Foi só uma horinha, tá. Aqui já são 18h53".



© Reprodução Instagram/ Susana Dias Ramos

A comentadora d'O Triângulo' confessou que está com o coração apetado de saudades da família e desejosa de chegar ao seu lar. "Foi o meu último dia completo aqui, amanhã vou para casa. Demoro dois dias a chegar. Não aguento as saudades", realçou.



© Reprodução Instagram/ Susana Dias Ramos

Leia Também: "Estou gorda! Desde que me conheço como gente!"