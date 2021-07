Num dos recentes diários de 'O Amor Acontece' o facto de Abel ter dormido de boxers na noite em que conheceu Isabel gerou discussão no painel de comentadores. Flávio Furtado começou por criticar o facto do concorrente ter dormido em roupa interior na primeira noite em que partilhou a cama com o seu match, já Susana Dias Ramos discordou.

"Eu acho tão bem ele que ele tire a roupa. [...] Porque eles [Abel e Isabel] já perceberam que estão interessados um no outro. E?", defendeu a psicóloga.

"Interessados em quê? Em 'truca truca'?", interpelou Luísa Castel-Branco.

Perante a questão da escritora, Susana Dias Ramos acabou por fazer uma revelação intimista sobre o início da relação com o atual marido.

"E não podem 'truca truca' na primeira noite? Mas porque não? Luísa, há gente que 'truca truca' no primeiro encontro e fica casado para todo o sempre. Eu [por exemplo]. Eu sou a primeira a dizer, se a pessoa tem vontade, porque é que tem que refrear a vontade? Foi um ano e meio de sedução", atirou.

