Sury Cunha não podia estar mais feliz. Depois de ter dado o nó com Cláudio Fialho, o casal prepara-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho em comum.

Uma notícia que foi destacada na página de Instagram de Sury. "Surpresa. O nosso 'amor maior que o mundo' esta para chegar! Este foi o tema do nosso casamento e juramos que iria ser sempre assim! A nossa alegria multiplicou-se", começou por escrever.

"Esperamos-te com todo amor que temos! Foste tão desejado/a! O nosso ano de 2020 iniciou da melhor forma com o melhor dia das nossas vidas [o casamento], e vai acabar com o melhor que podíamos ter", acrescentou.

De seguida, dedicou algumas palavras carinhosas ao companheiro. "Obrigada, meu amor Cláudio Fialho, por me dares a família que tanto idealizei! És e serás o melhor pai do mundo, tenho a certeza", disse.

"O nosso Simão está radiante", afirmou de seguida, referindo-se ao filho mais velho, fruto da relação terminada com o cantor Leandro.

"E eu não podia estar mais feliz, sou a mulher mais realizada deste mundo! Amo-vos! Podia dizer tanta coisa, mas neste momento só quero partilhar com todos vocês o que estou a sentir e desfrutar destas férias diferentes! Com muito amor dentro de mim", rematou.

Leia Também: Marcantonio Del Carlo partilha nova e amorosa foto da filha e da mulher