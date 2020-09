Na parte da tarde do seu novo programa, 'O Dia de Cristina', Cristina Ferreira revelou os apresentadores do novo formato das tardes de sábado do canal de Queluz.

O primeiro nome a ser revelado foi o de Ruben Rua, já 'velho' nestas andanças e o segundo foi a grande surpresa: Helena Coelho.

A influenciadora digital prepara-se assim para enveredar num dos maiores desafios da sua vida profissional, agora como apresentadora de televisão.

