Hoje, 13 de fevereiro, comemora-se o Dia Mundial da Rádio, motivo que levou a TVI a preparar uma emissão especial do programa 'Somos Portugal', na TVI.

Como tal, o formato dos domingos do canal de televisão contou com a presença especial de Cláudio Ramos, conforme anunciado nas redes sociais.

Isto porque o conhecido apresentador e comentador começou a sua carreira na comunicação na rádio.

Mais à noite prevê-se uma gala marcante do 'Big Brother Famosos'. Bruno de Carvalho tem estado na ordem do dia por causa do seu relacionamento com Liliana, tendo já surgido um movimento nas redes sociais que exige a expulsão do empresário.

