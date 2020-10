Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', usou esta segunda-feira o seu Instagram para denunciar uma conta na mesma rede social que usa as suas fotografias sem autorização para tal.

"Estão a ver esta imagem aqui em cima? Trata-se de um perfil mais falso que aquelas imitações de carteiras boas, tipo uma Louis Vuitton que vira Luís Vítor. Basicamente, usurpou-me as fotos e botou-lhes legendas exactamente iguais às minhas, que a preguiça não dá para mais. Portantossssss, se puderem ir lá denunciar a conta era uma grande alegria que me davam, que eu sei lá do que é que esta alma ainda se lembra de fazer em meu nome", refere a comentadora do programa 'Big Brother, juntando às suas palavras uma imagem do perfil em questão.

E foi precisamente a imagem onde é possível ler a descrição da referida página a gerar discórdia entre os seguidores de 'Pipoca', isto porque a conta em questão se intitulava como uma página de fãs.

"Um Instagram de fãs, tal como diz na descrição. E agora será bloqueado e apagado possivelmente...", lamentou uma internauta, que recebeu resposta por parte da digital influencer. "É uma página que se limita a republicar as minhas fotos exactamente com as mesmas legendas. Não percebo o que há de fã nisso, para mim é só usurpação de imagem", acusa.

"É um perfil de fã ingrata", escreve uma outra seguidora, que por se esquecer de usar vírgula na sua frase acabou por receber em troca um comentário carregado de ironia. "Não quero fãs ingratas", brincou 'Pipoca'.

Patrícia Candoso, fã de Ana Garcia Martins, também comentou a polémica: "[...] isto não era uma página de fãs, mas talvez uma tentativa reles de obter gostos ou likes".

