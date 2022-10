Eis o look arrojado que a comentadora usou na última emissão do 'Extra do Big Brother'.

Helena Isabel Patrício fez sucesso nos bastidores da emissão de terça-feira, 11 de outubro, do 'Extra do Big Brother'. A comentadora apostou num look arrojado, que motivou diversas brincadeiras. Calças pretas, sandália da mesma cor e um top com um super decote foram os elementos principais de um visual que motivou diversas brincadeiras. Nas redes sociais, Susana Dias Ramos e Flávio Furtado revelaram as mais divertidas imagens. Espreite a galeria para vê-las. Leia Também: Helena Isabel confirma presença no novo programa da TVI











