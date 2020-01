Stormzy teve que conter as lágrimas quando cantou a música sobre a ex-namorada, Maya Jama, durante o espetáuclo que realizou no BOXPARK Croydon, no Reino Unido, na noite do passado domingo, dia 19 de janeiro.

O artista, de 26 anos, ainda não ultrapassou o fim da relação e isso ficou bem visível ao mostrar-se muito emocionado quando cantou 'Lessons', tema presente no novo álbum, 'Heavy Is the Head'.

Em conversa com o The Sun, o proprietário da Ellis Digital Media, Sebastian Ellis, disse que Stormzy estava, de facto, muito emocionado e que "não conseguiu cantar refrão".

Um momento que acabou por emocionar algumas das pessoas presentes. "Vi outras pessoas em lágrimas na plateia", acrescentou.

De referir que o artista e Maya separaram-se em agosto do ano passado, após quatro anos de namoro. Na altura, disseram que terminaram a relação para se concentrarem nas suas carreiras.

