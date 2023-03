Um dos papéis mais icónicos a que Steve Carell deu vida foi ao de Michael Scott na versão norte-americana da série 'The Office' ['O Escritório'].

O artista esteve à conversa com antigas colegas de elenco, nomeadamente Jenna Fischer e Angela Kinsey para o podcast 'Offiee Ladies' no qual lembrou, com saudade, a icónica trama.

"Preferi não ver a versão britânica porque não queria ser influenciado. [O Ricky Gervais] foi de tal forma bom, uma personagem tão distinta, que não queria imitá-lo de nenhuma forma", afirmou Carrel.

"A personagem dele era tão específica que pensei 'não, não posso porque vou querer fazer algo assim", justifica.

Steve notou ainda que quando saiu da série, na sétima temporada, estava feliz. "Estava preparado para sair, não estava triste. Estava na altura de outras personagens aparecerem e outras histórias surgirem. O tempo foi certo para toda a gente. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de alegria por termos vivido tudo aquilo", completa.

Leia Também: Courteney Cox arrependida de "preenchimentos" que fez à cara