Um vídeo onde aparece a olhar-se ao espelho com a música 'Surf' de Mac Miller de fundo, e a capa de telemóvel com uma foto em que aparece com Stephen 'tWitch' Boss: foi desta forma que Weslie Fowler, de 14 anos, regressou ao TikTok.

Pouco mais de dois meses após a morte do artista, a filha adotiva quebrou o silêncio com a referida publicação, onde escreveu: "Sinto a tua falta".

A caixa de comentários da partilha rapidamente se 'encheu' de reações, destacando-se a mensagem da mãe, Allison Holker: "Amo-te, miúda, de sempre e para sempre".

De recordar que Allison Holker e Stephen 'tWitch' Boss são também pais de Maddox, de seis anos, e Zaia, de três. O artista morreu em dezembro do ano passado.

