Depois de partilhar uma fotografia em que aparece nas imediações do Estádio de Alvalade, nos festejos que assinalaram a vitória do Sporting no campeonato nacional, Marco Costa foi alvo de algumas críticas. Neste sentido, realizou uma nova publicação na qual oferece resposta aos 'haters'.

"Sou genuíno! E ser genuíno é isso mesmo, fazer coisas boas, fazer coisas menos boas, tal como todos nós... Às vezes penso que algumas pessoas acham que figuras públicas são super heróis! Que têm de ser perfeitos e que não podem dar puns! Ups, acho que como figura pública também não devia dizer isto", ironizou.

E rematou, frisando que se sente de consciência tranquila e indiferente às críticas: "Isto para dizer o que, pessoal, eu vou ser sempre igual a mim mesmo! Com defeitos e qualidades! Quem quer me seguir, segue porque gosta daquilo que eu sou! E para quem não me conhece, aqui fica o que eu acredito! Estou mais preocupado com o meu carácter do que com a minha reputação".

Leia Também: Marco Costa sobre adoção: "Um homem solteiro tem algumas dificuldades"