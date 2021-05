Marco Costa esteve a responder às perguntas dos seus seguidores do Instagram através das stories desta plataforma social. Uma das questões que surgiu foi a seguinte: "Eras capaz de adotar uma criança?".

A resposta do conhecido pasteleiro foi assertiva: "Lógico que seria capaz. Infelizmente, um homem solteiro tem algumas dificuldades em o fazer, mas com toda a certeza quando eu voltar a formar família, quando tiver os meus filhos, será uma das coisas que eu quero".

Recorde-se que a última relação de Marco Costa (pelo menos do conhecimento do público) foi com a empresária Vanessa Martins. Os dois casaram-se em 2016 e anunciaram a separação em agosto de 2020.

Veja o vídeo da resposta na galeria.

Leia Também: Angelina Jolie: Novo filme foi uma "terapia" após divórcio de Brad Pitt