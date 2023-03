Cristina Ferreira fez uma reflexão sobre a sua personalidade e a pessoa em que se tornou nas redes sociais. Na sua página de Instagram, a apresentadora admite que está diferente, mas que ao mesmo tempo guarda as raízes que dela fazem parte.

"Sou a mesma e mudei tanto. Sou mais velha e ainda criança. Sou mais confiante e ainda mais frágil. Sou mais sonhadora e os sonhos são os mesmos. Sou mais eu e cada vez menos eu. Sou confusão e cada vez mais clareza. Sou Cristina Ferreira mas podia ser Cristina Jorge. Sou isto e tudo o que estou para ser", escreve.

Palavras que foram apoiadas pelos seguidores.

"Falei de si com um amigo, da sua resiliência, perseverança. Porque ele dizia-me que eu não tinha investido e me promovido na minha profissão. E eu respondi: são escolhas e capacidade de encaixe para arcar com tamanha 'fatura' e mencionei a Cristina, porque eu jamais teria a sua capacidade de enfrentar tantas tempestades e confrontos, tudo se resume: Escolhas!", comentou, por exemplo, uma admiradora.

Leia Também: Cristina Ferreira diz: "Uma mulher que manda na própria vida..."