Foi na manhã deste sábado, dia 5 de agosto, que Rita Pereira decidiu fazer uma partilha nas stories da sua página de Instagram, onde defende a liberdade da mulher.

"Estamos sempre a receber publicidade no Instagram e agora estava aqui a receber uma publicidade que era uns tapa mamilos para as mulheres. Sim, para as mulheres, porque os homens não há qualquer problema em que se veja o mamilo por baixo de uma t-shirt", começou por refletir.

"E a minha questão é: por que [razão] é tão chocante e dramático quando a mulher não usa sutiã e se vê o mamilo? Qual é o choque? É um mamilo e toda a gente sabe que por baixo daquela t-shirt está um mamilo. Por que [razão] é que a mulher tem que tapar o mamilo a fingir que ele não existe?", acrescentou.

"Sou super contra mamilos tapados, mamilos que têm de ser escondido. [...] Eu não tapo os mamilos. Quero lá saber que as pessoas vejam o formato. Porque é o formato, eu não ando com uma t-shirt com os mamilos à mostra, nem é isso. Chega! Chega! As mulheres têm de ser livres de mamilos de uma vez por todas. Deixem-nos e aos nossos mamilos", destacou, partilhando assim o seu "pensamento do dia". Veja o vídeo da galeria.

