Ana Morina foi este domingo uma das concorrentes que mais se destacou na gala de 'Big Brother 2021'. Contudo, a executiva não deu que falar pelos melhores motivos.

Assumindo-se como defensora da igualdade, emancipação da mulher e sororidade, Ana entrou dentro da 'Big Brother' garantindo que apenas iria nomear mulheres caso não tivesse outras alternativas. Afirmações que caíram por terra logo na segunda semana de jogo

Apesar de ter oito concorrentes do sexo masculino que poderiam ser nomeados por si, a participante optou por colocar a votação duas mulheres.

"As minhas nomeações, infelizmente e ao fim de duas semanas de casa, vão ter de ser para duas mulheres", começou por afirmar, dando conta de que escolheu Aurora e Ana Barbosa.

"Os comportamentos das duas pessoas invalidam aquilo que eu defendo que é a sororidade. Quebraram os princípios de frontalidade, respeito e entreajuda", argumenta.

"A Aurora, com muito boa vontade, fez pão para nós. A farinha caiu ao chão e ela deu meia volta e quem limpou a farinha fui eu", acusa, explicando que na sua opinião a colega quebrou a regra da 'entreajuda' entre mulheres.

"Está a dizer ao país inteiro que a Aurora quebrou a sororidade porque não limpou a farinha do chão?", questionou no estúdio Cláudio Ramos, incrédulo com o que acabará de ouvir.

"Porque a questão da entreajuda é muito importante entre nós, e se eu e a Conceição estivemos o dia todo na cozinha e se a Aurora ia fazer o pão, e que muito agradeço porque a Aurora é excecional, ela deveria ter passado uma esfregona", reagiu Ana Morina.

Quanto à nomeação de Ana Barbosa, a executiva acusa-a de falsidade por ter chamado um "nome feio" a Débora nas suas costas e depois lhe ter dito que está a gostar muito de a conhecer.

As polémicas justificações de Ana Morina valeram-lhe fortes críticas por parte do público, que comentou o assunto no Instagram e Twitter, e até por parte de 'A Pipoca Mais Doce'.

A comentadora residente nas galas de domingo afirma que Ana Morina está a "ridicularizar a causa" da sororidade e a tirar-lhe "mérito e seriedade".

"A Ana Marina está a cavar a sua cova de ridículo e estas nomeações foram a prova disso. Usando a desculpa da sororidade acaba por se mostrar muito pouco tolerante e muito pouco amiga das suas colegas", defende. "A Ana Morina está a brincar as feministas", afiança, por fim.

