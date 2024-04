É oficial. Soraia Moreira confirmou a sua participação no concurso Miss Setúbal 2024 e já há forma de votar na vencedora do do 'Big Brother 2020'.

A informação foi avançada nas páginas do concurso nas redes sociais, nas quais se pode ler que dele sairão "as finalistas para o Miss & Mrs Portugal 2025 e Miss Teen Portugal 2025".

Na partilha, que encontrará mais abaixo, é disponibilizado ainda o número de telefone para o qual pode ligar caso queira ajudar Soraia a ser eleita Miss Popular Setúbal 2024.

Leia Também: Virginia López continua na luta. "Cirurgia de reconstrução mamária"