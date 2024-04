Virginia López revelou no final do ano passado que venceu o cancro da mama, mas a luta não terminou. Esta quarta-feira, dia 3 de abril, é dia de a ex-concorrente do 'Big Brother' se submeter a uma "cirurgia de reconstrução mamária".

Na véspera da operação, Virginia López fez uma publicação nas stories da sua página de Instagram onde partilhou as informações sobre a cirurgia.

"Já cá estamos de novo. Há um ano vim ao HGO fazer a mastectomia que salvou a minha vida. Oito meses de quimioterapia para reduzir o risco de recidiva e amanhã de manhã a cirurgia de reconstrução mamária", começou por escrever.

"Estamos mais perto do fim e se não fosse o SNS... Não sei, não sei. Sou uma mulher com sorte! Grata a todos os médicos, enfermeiros e auxiliares. Obrigada por todas as vossas mensagens de carinho. Onda de amor recebida! Assim que conseguir, dou notícias", rematou.



© Instagram_virginialopez.oficial

Leia Também: A batalhar contra um cancro, Shannen Doherty já começou a vender bens