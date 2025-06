Aos 43 anos, Virginia López descobriu um caroço na mama esquerda e com ele veio o diagnóstico de cancro da mama. Seguiu-se o tratamento e, para sua felicidade, a recuperação.

A escritora, influenciadora digital e antiga participante de 'Big Brother Famosos' encontra-se agora a fazer a reconstrução do seio. Esta quinta-feira, 5 de junho, irá submeter-se a uma intervenção cirúrgica que tem como objetivo recuperar o mamilo.

"Hoje é dia de recuperar o mamilo. Preciso dele para viver? Não. Mas estou entusiasmada por ver o resultado! Depois de um ano em lista de espera, porque somos cada vez mais mulheres com cancro da mama", declarou através de uma partilha feita na rede social Instagram.

"Uma mama não define quem somos, mas todas as mulheres têm o direito de se olhar ao espelho e gostarem delas. Fazer a reconstrução mamária é uma decisão de cada mulher, quando é possível. Precisamos de respostas rápidas do SNS. Só assim salvamos vidas", notou ainda, agradecendo à equipa do hospital García da Orta - local onde irá ser operada.

Por fim, deixou o recado que pode salvar vidas: "Ama-te! Cuida de ti. Não adies! Faz a tua mamografia".

Virginia López juntou às suas palavras uma fotografia, captada antes da intervenção, na qual surge na companhia do marido - seu grande apoio neste processo.