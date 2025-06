Depois de uma corajosa batalha contra o cancro da mama, que conseguiu vencer, eis que a vida começa a sorrir para Virginia Lopez.

Na sua página de Instagram, a escritora assinalou o seu regresso ao jornalismo com uma entrevista a Roberto Martínez, selecionador nacional.

"Se me tivessem dito que voltaria assim ao jornalismo não teria acreditado! Estreia com entrevista exclusiva com o selecionador nacional Roberto Martínez", informou na legenda da partilha.

"Dez anos depois volto a ser correspondente para Espanha para o Jornal ABC e rádio ONDA CERO. Estava nervosa? Um pouco confesso! Mas afinal... foi como montar em bicicleta, não se esquece", confessa.

"Deixei o jornalismo em 2015, após a morte da minha mãe, com uma crise de identidade e duas crianças pequenas a quem senti que devia dedicar-me a 100%. Fiz muitas outras coisas, mas o bichinho do jornalismo sempre esteve cá. Agora decidi aceitar o convite e voltar a dar o melhor de mim: contar Portugal em Espanha, as melhores coisas de Portugal, se possível!", revela.

"A vida é generosa comigo! Grata a todas as pessoas que me apoiam em cada uma das minhas aventuras. Venha mais uma!", completa.

Leia Também: "Hoje é dia de recuperar o mamilo. Depois de um ano em lista de espera"