Sophia Bush deixou os fãs esperançosos com um possível regresso da série 'One Tree Hill' após as suas últimas declarações ao programa 'Entertainment Tonight'.

A atriz, de 38 anos, não descartou a hipótese de existiram conversações para um regresso da trama e garantiu estar disponível para voltar a interpretar Brooke Davis - personagem a que dava vida na série.

"Quer dizer, eu não posso contar todos os nossos segredos, mas eu diria: nunca digas nunca", atirou.

Sophia fez parte de 'One Tree Hill' entre 2003 e 2012. Do elenco faziam ainda parte nomes como Bethany Joy Lenz e James Lafferty, bem como Hilarie Burton e Chad Michael Murray - que deixaram o drama após a sexta temporada.

