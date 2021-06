Heidi Ferrer, escritora e guionista de séries como 'Dawson's Creek', morreu a 26 de maio depois de uma batalha de 13 meses contra a Covid-19.

"A dor física excruciante e a incapacidade de dormir por causa da dor levaram Heidi à decisão de que preferia deixar este mundo", conta o marido da guionista, Nick Guthe, dando conta que esta cometeu suicídio por estar em desespero e com medo que "a sua condição piorasse".

O marido de Heidi Ferrer explica que a notícia apenas agora foi divulgada, e através de um blog, para que o filho do casal fosse protegido de comentários sobre o caso visto que, tal como muitas outras crianças, Bexon, de 13 anos, também está a lidar com o stresse causado pela pandemia e, no caso, com os efeitos trágicos que a mesma teve na sua família.

Heidi Ferrer contraiu o coronavírus em abril de 2020, tendo sido acamada meses depois. Com o passar do tempo a doença levou-lhe a mobilidade, obrigou-a a uma dieta muito restritiva, deixou-a sem conseguir dormir e até sem capacidade para fazer uma das coisas que mais gostava: ler.

Por fim, Nick Guthe fez um último pedido em nome da esposa: "Em vez de flores, por favor, faça um doação ao Infantile Scoliosis Outreach Program [associação no âmbito da Escoliose Infantil] em sua memória. Esta é a organização sem fins lucrativos que salvou a coluna de Bexon [filho do casal]".

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Leia Também: Morreu o locutor Fernando de Almeida, antigo diretor da Rádio Renascença