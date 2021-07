Muitos famosos não resistem em fazer uso das redes sociais para fazerem viagens à infância, partilhando com os seguidores algumas memórias que marcaram os primeiros anos de via. Sónia Tavares não é exceção e esta sexta-feira encantou os internautas com um tesourinho.

"Quando eu era um rapaz", brincou a vocalista dos The Gift na legenda da imagem em que surge com o cabelo curto.

Fotografia que suscitou as mais diversas reações na caixa de comentários, incluindo muitas gargalhadas.

Leia Também: Viagem à infância. Sabe quem é esta dupla de irmãs famosas?