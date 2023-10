Chegou a época de eleições nas escolas secundárias e, também por isso, várias são as personalidades conhecidas que estão a ser abordadas para gravarem os típicos vídeos a apoiarem algumas das listas.

Sónia Tavares, por exemplo, também tem recebido essas mensagens, embora a resposta da cantora seja igual para todas elas: ignorar o pedido.

Sónia, no Instagram, partilhou um vídeo no qual se dirige, de forma hilariante, a estes pedidos: "Jovens, não me entupam a caixa de mensagens. Não quero saber das vossas listas. Nunca entrei numa associação de estudantes".

