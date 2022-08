Sónia Jesus encontra-se atualmente grávida do terceiro filho, o primeiro menino, fruto da relação com Vítor Soares. Nas redes sociais, a ex-concorrente do 'Big Brother' tem vindo a partilhar algumas imagens desta nova etapa, como aconteceu esta esta terça-feira.

"Vejam atentamente este vídeo", escreveu num primeiro vídeo onde mostra o bebé a mexer-se na 'barriguinha'. De seguida, destacou novas imagens destes momentos especiais.

Veja os vídeos na galeria.

