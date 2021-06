Foi através das stories da sua página de Instagram que Sónia Jesus revelou que testou positivo à Covid-19, assim como as filhas (Naísa, de cinco anos, e Maiara, de oito) e o companheiro (Vítor Soares).

"Encontro-me em isolamento com as minhas filhas e com o Vítor porque testamos positivo à Covid. Chegou a nossa vez. Infelizmente, penso que vai tocar a todos", começou por dizer.

"Não é uma situação fácil porque as minhas filhas andam na escola, e o infantário e a escola teve de fechar. É uma situação bastante complicada", acrescentou, destacando que até ao momento "encontram-se todos bem, sem sintomas".

"A primeira pessoa a ter sintomas foi a Naísa, eu também já tive febre, o Vítor sentiu-se um bocadinho cansado, e a Maiara não tem absolutamente nada", explicou. "Os próximos dez dias vão ser assim, em casa", completou.

