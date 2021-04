A propósito da chegada do Dia da Mãe, Sónia Jesus foi convidada na manhã desta sexta-feira, no programa 'Dois às 10', da TVI, juntamente com as filhas e com a mãe, Esperança. E foi no programa das manhãs da TVI que acabou por receber um mimo especial das filhas.

Quando Maiara, de oito anos, e Naísa, de seis, entraram no direto, dirigiram-se à mãe para lhe entregar um cartão com uma carinhosa mensagem.

O momento deixou Sónia emocionada e mereceu destaque nas redes sociais da estação de Queluz, onde está agora a enternecer os seguidores. Veja abaixo.

Leia Também: Sónia Jesus revela porque não vai voltar às feiras