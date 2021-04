Há um ano que a vida de Sónia Jesus mudou por completo com a entrada no 'Big Brother 2020'. Na altura vendedora ambulante, a nortenha destacou-se pela personalidade vincada e permanece uma das figuras mais acarinhadas dessa edição.

Esta sexta-feira, dia 30, foi convidada no 'Dois às 10, na companhia das filhas e da mãe, Esperança, para assinalar a chegada do Dia da Mãe. Um dos temas que marcou também a conversa foi a atual atividade que exerce e se vai retomar as vendas nos mercados ao ar livre.

Dedicada às redes sociais e à criação de uma loja de roupa online, Sónia Jesus lamentou o facto de não regressar às feiras e explicou a razão. "O que mais queria era voltar, mas não posso porque não tenho licença e estou muito exposta", contou.

Apesar da entrada no reality show ter, de certo modo, colocado um ponto final na sua atividade como vendedora ambulante, a ex-participante garantiu que "valeu a pena" e que "adorou a experiência".

