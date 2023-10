Depois de algum tempo a vender diversos produtos através da Internet, Sónia Jesus vai agora passar a ter uma loja física.

A novidade foi dada pela própria esta quarta-feira, dia 4 de outubro, com recurso às redes sociais, sendo que a ex-concorrente do 'Big Brother' mostrou mesmo que já tem as chaves do espaço escolhido.

"O motivo da minha ausência, stress noites sem dormir uma verdadeira corrida à realização do meu maior sonho! Consegui! O meu coração está a explodir de felicidade! Vou abrir loja física já amanhã dia 5/10 uma data que ficará pra sempre marcada na minha vida! Por isso convido vos a todos a fazer parte deste dia tão importante pra mim", fez notar Sónia.

A companheira de Vítor Soares fez ainda vários agradecimentos e deixou a morada deste espaço, como pode conferir abaixo.

