Este sábado, dia 30 de setembro, Sónia Jesus celebra uma data especial. Foi há precisamente 12 anos que se tornou mãe pela primeira vez e hoje assinala o aniversário da jovem Maiara.

"12 anos de amor, parabéns minha amada filha! Quero começar por te agradecer pela menina mulher maravilhosa que tu és, por tudo o que somos uma para a outra a nossa cumplicidade é gigante. Olho para trás e todas as memórias contigo são cheias de amor, aprendizagens e orgulho", começou por escrever a ex-concorrente do 'Big Brother', na legenda de um vídeo com fotografias da filha ao longo dos anos.

"Lembro-me tão bem do teu primeiro choro, da primeira vez que te peguei no colo. Que bebé tão linda, tão frágil. E hoje uma menina maravilhosa cheia de força garra determinada, cheia de sonhos e objetivos. O meu coração transborda de orgulho por ti. Quero que saibas que a mãe está e estará sempre de mãos dadas contigo, caminharemos sempre lado a lado seremos eternamente uma para a outra", escreveu ainda Sónia Jesus.

De recordar que a ex-concorrente do 'Big Brother' e o marido, Vítor Soares, são ainda pais de Naísa, de oito anos, e Fabian, de um.

