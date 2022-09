Hoje, 16 de setembro, é um dia marcante na vida de Zé Lopes. O repórter da TVI estreia-se como apresentador ao comando do 'Diário' do 'Big Brother' e ainda do 'Última Hora'.

Zé Lopes irá substituir Mafalda Castro, habitual anfitriã dos programas, uma vez que esta viajou até Madrid na companhia do namorado, Rui Simões.

"Vamos a isto. E que corra pelo melhor!", escreveu Zé numa publicação na sua conta de Instagram.

Ora veja:

