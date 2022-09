Zé Lopes fez uma nova partilha na rede social Instagram na qual se mostra ansiosa com a grande estreia que marca hoje, 16 de setembro, uma viragem na sua vida profissional.

"É hoje", anuncia o repórter, que ao que tudo indica deverá estrear-se como apresentador do programa 'Última Hora', do 'Big Brother'.

Nervoso com a estreia, o comunicador refugiou-se na sua fé para manter a calma.

"Esta sequência de imagens mostra o terço religioso que tenho sempre no meu carro, a praia que me acalma e o santuário de Fátima que me traz paz. Basta-me isso e o vosso precioso e incondicional apoio para correr tudo bem", notou.

Por último, Zé Lopes quis deixar um agradecimento aos espetadores: "Desde já aproveito para agradecer pelas muitas mensagens bonitas e até comoventes que estou a receber desde ontem".

"Hoje é o dia. Às 18h00. Na TVI. Posso contar convosco?", terminou.

Leia Também: Zé Lopes vai apresentar programa na TVI? "É um dia muito importante"