Zé Lopes estreia-se esta sexta-feira, 16 de setembro, num novo desafio profissional. A novidade é anunciada pelo próprio, que através da rede social Instagram apela a que os espetadores vejam o 'Última Hora' do 'Big Brother' para saberem do que se trata.

"A fotografia é de hoje, mas venho falar-vos do amanhã. Amanhã é um dia muito importante. Estou sem conseguir dormir há três noites. Mais do que nunca, vou precisar de vocês. Vou precisar que estejam comigo e me apoiem", conta o repórter, que ao que tudo indica poderá estrear-se como apresentador.

"Vou precisar que acompanhem o 'Última Hora' do 'Big Brother', às 18h00, na TVI e torçam para que corra bem. Amanhã não é mais um dia. Amanhã é o dia. Posso contar convosco? Não me falhem", apela.

O programa 'Última Hora' está desde a estreia da nova edição do reality show entregue a Mafalda Castro, que apresenta logo de seguida o 'Diário' da casa mais vigiada do país. Zé Lopes poderá hoje, sexta-feira, estrear-se como apresentador ou apenas apresentar um novo segmento do programa.

