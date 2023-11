Além de continuar a trabalhar na ficção nacional, Débora Monteiro mantém-se na apresentação do 'Domingão', que ocupa as tardes de domingo da SIC. Um formato pelo qual tem um grande carinho, como partilhou em conversa com os jornalistas num evento.

"Estou a gostar. Somos a companhia de milhares de pessoas e no início, se calhar, não percebia isso", começou por destacar a artista, falando do programa.

"Cada vez gosto mais do que faço e percebo que, se calhar, aconteceu por algum motivo. Sinto mesmo que somos a companhia de milhares de pessoas, na rua as pessoas agradecem. Até sinto que há mais visibilidade naquele programa do que propriamente a trabalhar como atriz - se calhar porque não sou eu, é uma personagem, as pessoas não se sentem tão próximas", acrescentou.

No programa, destaca, "é ela própria", pois tanto "é palhaça, como às vezes é mais série, outras vezes diz mesmo que está cansada". "Também não sou apresentadora e assumo logo tudo. Digo como estou naquele dia e as pessoas acabam por se aproximar de mim, uns porque sou a netinha, outros porque posso ser a tia, outros porque posso ser a amiga e acabam por se identificar…", explicou ainda no evento 'A Casa Natal Auchan', onde o Fama ao Minuto esteve presente.

Débora Monteiro revelou também que está já com um outro projeto em mãos, mas ainda não pode falar nada sobre o mesmo.

Recorde-se que a atriz - que é mãe das gémeas Júlia e Alba, fruto da relação com Miguel Mouzinho - está também no ar na novela 'Flor Sem Tempo', da SIC, onde dá vida a Diana.

